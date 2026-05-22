Татарская кухня, кірмаш, танцы: Дні Казані ўпершыню пройдуць у Мінску з 24 па 26 мая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск сустракае Дні Казані. 24 мая ў 12 гадзін пляцоўка ля Палаца спорту стане цэнтам культурнага і гастранамічнага знаёмства са сталіцай Татарстана. Госці змогуць паспрабаваць казанскі плоў, чак-чак, элеш, эчпачмак. Тут жа будзе працаваць і кірмаш рамеснікаў. Пройдуць майстар-класы па народных танцах, чаканцы манет, роспісе вітражоў і паштовак.
Фестываль прадоўжыцца 3 дні. Ключавая дзелавая падзея - эканамічны бізнес-форум. Удзел прымуць прадстаўнікі прамысловасці, высокіх тэхналогій, машынабудавання, аховы здароўя і турызму. Гэта візіт у адказ дэлегацыі: летась Дні Мінска праходзілі ў Казані.