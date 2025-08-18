Цёплая размова, падтрымка і ўзнагароды. Наталля Качанава сустрэлася са шматдзетнымі маці

"Усё, што зроблена за гэтыя гады для падтрымкі шматдзетных сем'яў у краіне, дарагога каштуе". Такім меркаваннем падзялілася Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава на сустрэчы з прадстаўнікамі асацыяцыі шматдзетных бацькоў.



Аб'яднанне налічвае каля 4 тыс. шматдзетных сем'яў і аказвае матэрыяльную, псіхалагічную і юрыдычную дапамогу. Падчас цёплай размовы абмеркавалі пытанні ролі сям'і ў жыцці грамадства і механізмы дзяржпадтрымкі. Актывісты асацыяцыі былі ўдастоены ганаровых узнагарод і падазяк спікера верхняй палаты.