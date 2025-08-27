Цёплыя пажаданні і падарункавыя сертыфікаты. Для ўкраінскіх дзяцей у Мінску арганізавалі свята

Беларускі Чырвоны Крыж працягвае марафон добрых спраў - дапамогу сем'ям у падрыхтоўцы да новага навучальнага года. Так, чарговае мерапрыемства прайшло ў цэнтральным раёне сталіцы. Яно аб'яднала 20 сем'яў з Украіны, якія вымушаны былі пакінуць радзіму. Кожнае дзіця атрымала цёплыя пажаданні на навучальны год і падарункавы сертыфікат на 100 рублёў у адзін з магазінаў Мінска.