Цёплыя пажаданні і падарункавыя сертыфікаты. Для ўкраінскіх дзяцей у Мінску арганізавалі свята
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускі Чырвоны Крыж працягвае марафон добрых спраў - дапамогу сем'ям у падрыхтоўцы да новага навучальнага года. Так, чарговае мерапрыемства прайшло ў цэнтральным раёне сталіцы. Яно аб'яднала 20 сем'яў з Украіны, якія вымушаны былі пакінуць радзіму. Кожнае дзіця атрымала цёплыя пажаданні на навучальны год і падарункавы сертыфікат на 100 рублёў у адзін з магазінаў Мінска.
Усяго ў рамках дабрачыннай кампаніі дапамогу атрымаюць больш як 2 тыс. дзяцей з сацыяльна ўразлівых катэгорый. Сярод іх – больш за сотню мігрантаў з Украіны.