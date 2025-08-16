Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

Цырымонія ўзнагароджання спартакіяды СМІ ў "Стайках" адбудзецца 17 жніўня

17 жніўня завершыцца адна з галоўных аматарскіх спартыўных падзей гэтага лета.

Рэспубліканская спартакіяда СМІ аб'ядноўвае сваім запалам да спорту, дзе кожны можа паказаць сябе вялікім атлетам.

Хутчэй, вышэй, мацней - галоўныя алімпійскія прынцыпы, якія з вялікай увагай паважаюць працаўнікі медыясферы Беларусі.

Спартыўная барацьба і спаборніцкая рызыка праходзяць у знакамітых "Стайках", алімпійскай базе падрыхтоўкі. Аднак зараз у цэнтры ўвагі спартсмены-аматары, сярод якіх і каманда Белтэлерадыёкампаніі. Адзначым, напярэдадні ў актыве каманды ў ліку іншага ёсць перамогі ў лёгкай атлетыцы, дартсе і серабро ў першынстве па футболе.

Ужо сёння, 17 жніўня, адбудзецца цырымонія ўзнагароджання.

Усяго спартакіяда ў 2025 годзе сабрала 20 каманд (гэта больш як 500 чалавек). Дзеючым чэмпіёнам першынства з'яўляецца Белтэлерадыёкампанія.