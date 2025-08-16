3.72 BYN
Цырымонія ўзнагароджання спартакіяды СМІ ў "Стайках" адбудзецца 17 жніўня
17 жніўня завершыцца адна з галоўных аматарскіх спартыўных падзей гэтага лета.
Рэспубліканская спартакіяда СМІ аб'ядноўвае сваім запалам да спорту, дзе кожны можа паказаць сябе вялікім атлетам.
Хутчэй, вышэй, мацней - галоўныя алімпійскія прынцыпы, якія з вялікай увагай паважаюць працаўнікі медыясферы Беларусі.
Спартыўная барацьба і спаборніцкая рызыка праходзяць у знакамітых "Стайках", алімпійскай базе падрыхтоўкі. Аднак зараз у цэнтры ўвагі спартсмены-аматары, сярод якіх і каманда Белтэлерадыёкампаніі. Адзначым, напярэдадні ў актыве каманды ў ліку іншага ёсць перамогі ў лёгкай атлетыцы, дартсе і серабро ў першынстве па футболе.
Ужо сёння, 17 жніўня, адбудзецца цырымонія ўзнагароджання.
Усяго спартакіяда ў 2025 годзе сабрала 20 каманд (гэта больш як 500 чалавек). Дзеючым чэмпіёнам першынства з'яўляецца Белтэлерадыёкампанія.