У Беларусі 97 % школ атрымалі пашпарты гатоўнасці

У Беларусі завяршаецца падпісанне пашпартоў гатоўнасці школ да новага навучальнага года.

Сталічная сярэдняя школа № 170 ужо гатова прымаць вучняў. Рэканструкцыя была праведзена на ўсёй тэрыторыі - гэта парадку 3 з паловай гектараў. Спраектавана некалькі тэматычных пляцовак для адпачынку старшакласнікаў, вывучэння правіл дарожнага руху і рухомых гульняў сярэдніх класаў, а таксама для адпачынку і гульняў пачатковых класаў.