У Беларусі 97 % школ атрымалі пашпарты гатоўнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі завяршаецца падпісанне пашпартоў гатоўнасці школ да новага навучальнага года.
Сталічная сярэдняя школа № 170 ужо гатова прымаць вучняў. Рэканструкцыя была праведзена на ўсёй тэрыторыі - гэта парадку 3 з паловай гектараў. Спраектавана некалькі тэматычных пляцовак для адпачынку старшакласнікаў, вывучэння правіл дарожнага руху і рухомых гульняў сярэдніх класаў, а таксама для адпачынку і гульняў пачатковых класаў.
У класах сталічнай 170-й школы праводзяць касметычны рамонт. Кабінет працоўнага навучання для хлопчыкаў змяніўся да непазнавальнасці. З'явіліся і новыя прылады - варштаты, шурупавёрты, электралобзікі. Акрамя таго, у кабінеце ўстанавілі мультыборд.