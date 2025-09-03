Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Беларусі аб'явілі верасень месяцам экатурызму

Верасень у Беларусі аб'яўлены месяцам экалагічнага турызму. Па ўсёй краіне будзе арганізавана каля 120 мерапрыемстваў: фестывалі, прэс-канферэнцыі, семінары, экскурсіі па экасцежках, выставы і майстар-класы.

20 верасня пройдзе экалагічнае свята "Жураўлі і журавіны Мёрскага краю".

У апошнія выхадныя верасня чакаецца экалагічны фестываль "Грыбныя выхадныя".

Для развіцця экасцежак у Беларусі праведзена спецыяльнае маркетынгавае даследаванне на іх ацэнку і стан.