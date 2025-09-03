3.70 BYN
У Беларусі аб'явілі верасень месяцам экатурызму
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Верасень у Беларусі аб'яўлены месяцам экалагічнага турызму. Па ўсёй краіне будзе арганізавана каля 120 мерапрыемстваў: фестывалі, прэс-канферэнцыі, семінары, экскурсіі па экасцежках, выставы і майстар-класы.
20 верасня пройдзе экалагічнае свята "Жураўлі і журавіны Мёрскага краю".
У апошнія выхадныя верасня чакаецца экалагічны фестываль "Грыбныя выхадныя".
Для развіцця экасцежак у Беларусі праведзена спецыяльнае маркетынгавае даследаванне на іх ацэнку і стан.