У Беларусі аб'явілі верасень месяцам экатурызму

Верасень у Беларусі аб'яўлены месяцам экалагічнага турызму. Па ўсёй краіне будзе арганізавана каля 120 мерапрыемстваў: фестывалі, прэс-канферэнцыі, семінары, экскурсіі па экасцежках, выставы і майстар-класы.

У апошнія выхадныя верасня чакаецца экалагічны фестываль "Грыбныя выхадныя".

Для развіцця экасцежак у Беларусі праведзена спецыяльнае маркетынгавае даследаванне на іх ацэнку і стан.