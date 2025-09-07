3.70 BYN
У Беларусі пашыраць пералік тэрыторый для развіцця экалагічнага турызму
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі верасень абвешчаны месяцам экалагічнага турызму. Гэта адзін з перспектыўных кірункаў для развіцця.
Краіна багата на каштоўныя прыродныя комплексы, усталяваны асаблівы рэжым аховы і выкарыстання, таксама дзейнічае Нацыянальная стратэгія развіцця сістэмы прыродных тэрыторый, якія асабліва ахоўваюцца, да 1 студзеня 2030 года. Перспектыўнымі для экалагічнага турызму вызначаны 39 тэрыторый.
Кіраваннем каштоўнымі прыроднымі тэрыторыямі займаюцца парадку 30 дзяржаўных прыродаахоўных устаноў. Укладваюцца сродкі ў інфраструктуру, а таксама выданне інфармацыйных матэрыялаў. Акрамя таго, на тэрыторыях, якія асабліва ахоўваюцца, функцыянуе больш як 100 турыстычных маршрутаў.