3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
У Беларусі праходзіць спецмерапрыемства ДАІ "Увага - дзеці!"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новы навучальны год стартаваў. Больш за мільён беларускіх школьнікаў селі за парты. Традыцыйна першыя вераснёўскія дні праходзяць пад дэвізам бяспекі. У прыватнасці, дарожнага руху.
У рамках прафілактычнай акцыі "Увага - дзеці!" на асаблівым кантролі ў Дзяржаўтаінспекцыі стварэнне бяспечных умоў для перамяшчэння дзяцей па маршруце "дом - школа - дом". Спецыяльны комплекс мерапрыемстваў накіраваны на папярэджанне дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзяцей, павышэнне пільнасці вадзіцеляў і бацькоў.
Супрацоўнікі ДАІ заклікаюць бацькоў належным чынам кантраляваць вольны час сваіх дзяцей.