Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

У Беларусі праходзіць спецмерапрыемства ДАІ "Увага - дзеці!"

Новы навучальны год стартаваў. Больш за мільён беларускіх школьнікаў селі за парты. Традыцыйна першыя вераснёўскія дні праходзяць пад дэвізам бяспекі. У прыватнасці, дарожнага руху.

У рамках прафілактычнай акцыі "Увага - дзеці!" на асаблівым кантролі ў Дзяржаўтаінспекцыі стварэнне бяспечных умоў для перамяшчэння дзяцей па маршруце "дом - школа - дом". Спецыяльны комплекс мерапрыемстваў накіраваны на папярэджанне дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзяцей, павышэнне пільнасці вадзіцеляў і бацькоў.

Супрацоўнікі ДАІ заклікаюць бацькоў належным чынам кантраляваць вольны час сваіх дзяцей.