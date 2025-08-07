У Беларусі стартаваў першы этап вучэнняў ВПС і СПА. Лётны састаў адпрацоўвае новыя спосабы прымянення авіяцыйных сродкаў паражэння і вядзення паветранай разведкі, тактычныя прыёмы пераадолення сродкаў СПА на малых вышынях.

Вучэнні прадоўжацца да 30 жніўня і складаюцца з двух этапаў. У рамках другога - запланаваны баявыя стрэльбы на расійскім палігоне Ашулук.

Адзначым, у нашу краіну ўжо прыбыў першы эшалон з расійскімі вайскоўцамі і тэхнікай для ўдзелу ў сумесных стратэгічных вучэннях "Захад-2025". Манеўры пройдуць у верасні, зараз беларускія і расійскія вайскоўцы знаходзяцца на завяршальным этапе падрыхтоўкі.