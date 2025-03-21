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У Беларусі стартавала акцыя па аднаўленні лясоў. Раскажам, як беларусы азеляняюць свой край

У 2025 годзе падчас акцыі "Дай лесу новае жыццё" задзейнічаюць каля 200 аб'ектаў Брэсцкай вобласці.

Да зялёнага марафона спецыялісты рэгіёна падрыхтавалі больш як 1 мільён 300 адзінак пасадачнага матэрыялу.

Раскажам, як беларусы азеляняюць свой край (глядзіце відэа).