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У Беларусі стартавала акцыя па аднаўленні лясоў. Раскажам, як беларусы азеляняюць свой край
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Аўтар:Ганна Буйкевіч