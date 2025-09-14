3.63 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
У Беларусі стартуе Тыдзень мабільнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
16 верасня ў Беларусі стартуе Тыдзень мабільнасці. Галоўная ідэя экалагічнай кампаніі - менш машын, больш руху: пешшу, на веласіпедзе, самакаце або грамадскім транспарце.
На працягу сямі дзён па ўсёй краіне будуць праходзіць розныя акцыі: велапрабегі, экскурсіі, выставы, паказальныя выступленні, майстар-класы.
У апошні дзень акцыі - 22 верасня - у Мінску пройдзе традыцыйны Дзень без аўтамабіля. Для вадзіцеляў прадугледжаны бонус: бясплатны праезд у грамадскім транспарце пры прад'яўленні вадзіцельскага пасведчання і пасведчання аб рэгістрацыі аўто.