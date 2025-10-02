Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

У Мінску напярэдадні прафесійнага свята ўшаноўвалі педагогаў

У Палацы Рэспублікі напярэдадні прафесійнага свята ўшаноўвалі педагогаў.

Урачысты вечар сабраў больш за 400 прадстаўнікоў сферы адукацыі сталіцы. Гэта кіраўнікі школ і гімназій, настаўнікі і выхавальнікі, а таксама ветэраны педагагічнай працы.

Імянныя ўзнагароды з рук кіраўніцтва горада і профільнага міністэрства атрымалі больш за 50 чалавек, у тым ліку былі ўдастоены і ганаровага знака "Выдатнік адукацыі".

У Мінску Дзень настаўніка - прафесійнае свята для больш як 32 тыс. чалавек. Беларускія педагогі адзначаць яго ў нядзелю, 5 кастрычніка.

Разделы:

ГрамадстваАдукацыя