У Мінску прайшла навуковая канферэнцыя па пытаннях ідэалагічнай працы і будаўніцтва дзяржавы

Умацаванне беларускага грамадства, яго згуртаванне і ўцягванне ў дзяржаўны парадак дня - важная задача не толькі экспертнай, але і грамадзянскай супольнасці Беларусі.

27 студзеня ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі прайшла навукова-практычная канферэнцыя. Удзельнікі сустрэчы разгледзелі пытанні ідэалагічнай працы і сацыяльнай палітыкі як інструмента ўстойлівага развіцця Беларусі ў сучасных умовах.

На фоне выклікаў і пагроз важна цаніць дасягнутае. Акцэнты пастаўлены на даступнай адукацыі, медыцыне, сацыяльнай падтрымцы ўсіх слаёў насельніцтва.

Пры гэтым сацыяльна-эканамічная мадэль пастаянна ўдасканальваецца. Важна адзначыць, што заўсёды ў аснове асноў - чалавек, гэта галоўны прынцып ва ўсім.

