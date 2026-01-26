3.75 BYN
У Мінску прайшла навуковая канферэнцыя па пытаннях ідэалагічнай працы і будаўніцтва дзяржавы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Умацаванне беларускага грамадства, яго згуртаванне і ўцягванне ў дзяржаўны парадак дня - важная задача не толькі экспертнай, але і грамадзянскай супольнасці Беларусі.
27 студзеня ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі прайшла навукова-практычная канферэнцыя. Удзельнікі сустрэчы разгледзелі пытанні ідэалагічнай працы і сацыяльнай палітыкі як інструмента ўстойлівага развіцця Беларусі ў сучасных умовах.
На фоне выклікаў і пагроз важна цаніць дасягнутае. Акцэнты пастаўлены на даступнай адукацыі, медыцыне, сацыяльнай падтрымцы ўсіх слаёў насельніцтва.
Пры гэтым сацыяльна-эканамічная мадэль пастаянна ўдасканальваецца. Важна адзначыць, што заўсёды ў аснове асноў - чалавек, гэта галоўны прынцып ва ўсім.