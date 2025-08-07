3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
У Мінску стартавалі здымкі фільма "Блізняты Асвенцыма". У чым асаблівасць праекта
Новая кінастужка беларускіх аўтараў пра лёсы сведак Вялікай Айчыннай вайны. У Мінску стартавалі здымкі дакументальна-мастацкага кароткаметражнага фільма "Блізняты Асвенцыма".
У аснове сюжэту - лёс блізнят, якія перажылі жахі канцлагера Асвенцым і захавалі веру ў жыццё. Асаблівасць праекта - удзел валанцёраў розных узростаў нараўне з прафесійнымі акцёрамі. Гэта ўзмацняе эмацыйную сілу фільма і робіць яго бліжэй да гледача.
У здымках задзейнічаны толькі беларускія спецыялісты - многія з іх з'яўляюцца членамі Беларускага саюза кінематаграфістаў. Такі склад гарантуе культурную дакладнасць і высокі мастацкі ўзровень.
Карціна грунтуецца на рэальных фактах, якія пакажуць праз мастацкія сцэны, раскрываючы нялюдскую сутнасць нацызму. Каб данесці важныя каштоўнасці - спачуванне, адказнасць і этычнае разуменне гісторыі - для маладога пакалення. Праект рэалізуецца пры падтрымцы Беларускага саюза кінематаграфістаў, расійскай творчай групы і Міжнацыянальнага дзелавога сходу