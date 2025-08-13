Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінску з пачатку 2025 года пасля капрамонту ўведзена ў эксплуатацыю 67 шматкватэрных дамоў

У Год добраўпарадкавання важна засяродзіцца на якасці. З пачатку года ў Мінску пасля капрамонту ўведзена ў эксплуатацыю 67 шматкватэрных жылых дамоў. Усяго ж у 2025-м запланаваны рамонт каля 200 шматпавярховак.

Комплексныя работы ўключаюць у сябе абнаўленне дахаў і фасадаў, замену інжынерных сістэм. Наводзяць глянец і на дваровых тэрыторыях. Асаблівая ўвага надаецца рэканструкцыі дзіцячых гульнявых комплексаў, азеляненню і замене асфальтавага пакрыцця.

Сярэдняя працягласць работ складае ад 3 да 6 месяцаў. Таксама сёлета ў Мінску выканаюць капітальны рамонт каля 10 дамоў, якія адносяцца да аб'ектаў гісторыка-культурнай каштоўнасці.