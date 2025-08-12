Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінску з'явіўся новы веламаршрут з аўдыягідам

У Мінску з'явіўся новы веламаршрут з аўдыягідам, прымеркаваны да Дня горада. Ён ахоплівае 80 гістарычных, прамысловых і культурных аб'ектаў у 9 раёнах сталіцы. Працягласць маршруту 70 км.

Яго можна пераадолець як на веласіпедзе, так і пешшу. Каля кожнага аб'екта знаходзяцца таблічкі з QR-кодамі, якія можна адсканіраваць і праслухаць аўдыягід з інфармацыяй аб кожным знакавым месцы.

Для аматараў гісторыі і культуры падрыхтаваны экскурсіі на любы густ: "Гісторыя і сучаснасць Савецкага раёна", "Падарожжа па першым мікрараёне Мінска", "Ад школьнай лаўкі да Нобелеўскай прэміі".

Велапрагулкі з аўдыягідам даступныя для жыхароў і гасцей сталіцы.

Акрамя гэтага, Мінская вобласць актыўна развівае велаінфраструктуру. Да паслуг веласіпедыстаў 88 веладарожак працягласцю 370 кіламетраў, 30 маршрутаў, 36 пунктаў пракату і 30 стаянак. Ровар стаў сапраўдным сімвалам здаровага ладу жыцця для жыхароў цэнтральнага рэгіёна.