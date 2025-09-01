3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
У Мінску з'явіцца скульптура беларускага атлета Аляксандра Мядзведзя
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску з'явіцца скульптура беларускага атлета Аляксандра Мядзведзяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c34da817-5bca-444c-9625-cfcfe1b7ad1e/conversions/b7550c9f-fd2d-4184-89f3-8d3f2a6cb8e7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c34da817-5bca-444c-9625-cfcfe1b7ad1e/conversions/b7550c9f-fd2d-4184-89f3-8d3f2a6cb8e7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c34da817-5bca-444c-9625-cfcfe1b7ad1e/conversions/b7550c9f-fd2d-4184-89f3-8d3f2a6cb8e7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c34da817-5bca-444c-9625-cfcfe1b7ad1e/conversions/b7550c9f-fd2d-4184-89f3-8d3f2a6cb8e7-xl-___webp_1920.webp 1920w
У Мінску з'явіцца скульптура ў гонар легендарнага беларускага атлета Аляксандра Мядзведзя. Пра гэта паведаміў у гадавіну памяці барца чатырохразовы алімпійскі чэмпіён па біятлоне Аляксандр Ціханаў.
Эскіз манумента ўжо гатовы: побач з фігурай спартсмена размяшчаецца медзведзяня, красамоўны сімвал - адлюстраванне характару барца.
Аляксандр Мядзведзь пайшоў з жыцця 2 верасня 2024 года. Кумір мільёнаў, ён зрабіў сваё імя бессмяротным і пакінуў гэты свет непераможаным.