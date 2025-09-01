Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінску з'явіцца скульптура беларускага атлета Аляксандра Мядзведзя

У Мінску з'явіцца скульптура ў гонар легендарнага беларускага атлета Аляксандра Мядзведзя. Пра гэта паведаміў у гадавіну памяці барца чатырохразовы алімпійскі чэмпіён па біятлоне Аляксандр Ціханаў.

Эскіз манумента ўжо гатовы: побач з фігурай спартсмена размяшчаецца медзведзяня, красамоўны сімвал - адлюстраванне характару барца.

Аляксандр Мядзведзь пайшоў з жыцця 2 верасня 2024 года. Кумір мільёнаў, ён зрабіў сваё імя бессмяротным і пакінуў гэты свет непераможаным.