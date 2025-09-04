Уборачная-2025: намалочана больш за 8,8 млн т збожжа разам з рапсам

Па рэгіёнах карціна выглядае так: Віцебскай вобласці да мільённай адзнакі не хапае ўсяго 43 тыс. т. Уклад Мінскай вобласці ў агульны каравай - 2 млн 234 тыс. т, Гродзенскай - 1 млн 738 тыс. У засеках у Брэсцкага рэгіёна 1 млн 676 тыс. т, Магілёўскага - 1 млн 239 тыс. На рахунку Гомельскай вобласці 1 млн 44 тыс. т.