3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Уз'яднанне Заходняй і Усходняй Беларусі: як захоўваюць памяць аб тых падзеях у ААТ "17 Верасня"
Аўтар:Антон Малюта
Падзеі 1939 года вельмі выразна адбіліся ў памяці беларусаў. Ці магло быць інакш, калі заходнюю частку краіны сціралі з твару зямлі. Да чаго мог прывесці жорсткі этнацыд з боку палякаў, страшна ўявіць, добра што беларусы зноў сталі жыць разам.
Лепшы доказ памяці - вялікая колькасць вуліц "17 Верасня" ў гарадах, пасёлках, аграгарадках і вёсках (падрабязнасці ў відэа).