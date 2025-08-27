3.69 BYN
Ва УС Беларусі працягваюцца аператыўна-спецыяльныя вучэнні войскаў сувязі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У беларускай арміі працягваюцца спецыяльныя вучэнні войскаў сувязі перад стартам "Захаду-2025". На адным з палігонаў за манеўрамі назіралі міністр абароны Віктар Хрэнін і начальнік Генштаба Узброеных сіл Павел Муравейка.
Былі прадэманстраваны ў справе самая сучасная тэхніка сувязістаў і новыя тыпы апаратуры шыфравання. Гэта распрацоўкі нашага ВПК з улікам вопыту спецыяльнай ваеннай аперацыі.
Вучэнні войскаў сувязі - заключны этап падрыхтоўкі да беларуска-расійскіх манеўраў "Захад-2025".