"Ваенкар-2025": як прайшлі тактыка-спецыяльныя вучэнні для журналістаў
Аўтар:Максім Кембель
Мы часта гаворым, што журналісты таксама знаходзяцца на абароне дзяржавы. Ужо пяты год запар Узброеныя Сілы Беларусі праводзяць тактыка-спецыяльнае вучэнне "Ваенкар".
Калі коратка, то гэты курс па экстрэмальнай журналістыцы праходзіў ва ўмовах максімальна набліжаных да баявых. Супрацоўнікі "Першага інфармацыйнага" тэлеканала Максім Кембель і Аляксей Сасноўскі на сабе выпрабавалі ўсе нягоды воінскай службы (гл. у відэа).