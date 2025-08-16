Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Ваенкар-2025": як прайшлі тактыка-спецыяльныя вучэнні для журналістаў

Мы часта гаворым, што журналісты таксама знаходзяцца на абароне дзяржавы. Ужо пяты год запар Узброеныя Сілы Беларусі праводзяць тактыка-спецыяльнае вучэнне "Ваенкар".

Калі коратка, то гэты курс па экстрэмальнай журналістыцы праходзіў ва ўмовах максімальна набліжаных да баявых. Супрацоўнікі "Першага інфармацыйнага" тэлеканала Максім Кембель і Аляксей Сасноўскі на сабе выпрабавалі ўсе нягоды воінскай службы (гл. у відэа).