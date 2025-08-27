3.69 BYN
Відэаназіранне ў дварах і "Разумны квартал". У Мінску павысяць якасць выканання паслуг ЖКГ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Якасць і аператыўнасць выканання жыллёва-камунальных паслуг у Мінску плануюць павысіць за кошт укаранення новых тэхналогій. Гэта відэаназіранне ў дварах. У дапамогу жыллёва-камунальнай гаспадарцы Мінска - штучны інтэлект.
Пілотны праект у мегаполісе будзе рэалізаваны ў найбліжэйшы час. Асаблівасці напрамку Рразумны квартал" спецыялісты Белтэлекама абмеркавалі з мэрам горада Уладзімірам Кухаравым. Лічбавыя тэхналогіі паспрыяюць павышэнню мер бяспекі.
Акрамя таго, сталічныя ўлады абмеркавалі і ўдасканаленне відэакантролю на платных аўтапаркоўках Мінска.