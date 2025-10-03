3.69 BYN
Віншаванні і падзяка людзям высакароднай прафесіі: у Беларусі адзначаюць Дзень настаўніка
У Беларусі - сёння асаблівы дзень. Краіна адзначае Дзень настаўніка. Гэта ганаровае званне носяць каля 114 тысяч чалавек. Са святам педагагічных працаўнікоў павіншаваў Прэзідэнт.
Цёплыя словы ўдзячнасці і падзякі за архіважную, неацэнную працу педагогі па ўсёй краіне атрымліваюць на працягу ўсяго тыдня. Напярэдадні прафесійнага свята ў сталіцы лепшых з лепшых адзначылі заслужанымі ўзнагародамі.
Сусветны паказчык: на аднаго настаўніка - 25 навучэнцаў. У нашай краіне на працягу некалькіх гадоў паказчык на ўзроўні 10-11 вучняў. Кожны навучэнец мае роўны доступ да якаснай адукацыі незалежна ад месца пражывання.
І вось партрэт сярэднестатыстычнага настаўніка ў Беларусі: гэта жанчына з вышэйшай адукацыяй, з вышэйшай або першай кваліфікацыйнай катэгорыяй і стажам працы больш як 15 гадоў. Сярэдні ўзрост - 43 гады.
У Беларусі амаль 6 % педагогаў - маладыя спецыялісты
Большасць выкладчыкаў філалогіі - традыцыйна жанчыны. Часцей за ўсё яны выкладаюць рускую мову. Мужчыны - за спорт: іх прадмет - фізкультура. А амаль 6 % настаўнікаў - маладыя спецыялісты.