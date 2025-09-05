3.70 BYN
Выкарыстанне ШІ і барацьба з фейкамі - якія праекты былі прапанаваны на форуме Саюзнай дзяржавы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
6 верасня Магілёў аб'ядноўваўся дзякуючы моладзевым ініцыятывам. У горадзе стартаваў форум Саюзнай дзяржавы, дзе маладыя дэпутаты, парламентарыі, навукоўцы і грамадскія дзеячы з Беларусі і Расіі прапаноўваюць свае праекты і абмяркоўваюць стратэгію развіцця моладзевага руху ў дзвюх краінах.
Гэтымі днямі яны прэзентуюць свае праекты, а стартавалі з Магілёўскага аблвыканкама, дзе парламентарыі дзвюх краін за адным сталом разгледзелі і праблемныя моманты.