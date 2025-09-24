Глядзець анлайнПраграма ТБ
Як прапаноўваюць палепшыць якасць жыллёва-камунальнага абслугоўвання ў Наваполацку

Якасць жыллёва-камунальнага абслугоўвання насельніцтва - пытанне, якое знаходзіцца на пастаянным кантролі. 25 верасня аб удасканаленні падыходаў гавораць у Наваполацку. Тут праходзіць выязное пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры верхняй палаце парламента.

Сапраўды, ад якасці жыллёва-камунальнага абслугоўвання беларусаў сёння залежыць камфорт і дабрабыт жыцця людзей на месцах.

Таму дадзенае пытанне знаходзіцца на асаблівым кантролі Савета Рэспублікі. Сённяшняе выязное пасяджэнне - таму яркае пацверджанне.

Савет па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання праходзіць у Наваполацку невыпадкова. Менавіта тут сёння да свайго лагічнага завяршэння падыходзіць будаўніцтва маштабнага праекта - сучаснага рэгіянальнага комплексу па абыходжанні з цвёрдымі камунальнымі адходамі (гл. у відэа).

