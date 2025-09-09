3.66 BYN
Якое настаўленне атрымалі настаўнікі на педагагічным (не)савеце ад Кацярыны Пятруцкай?
Аўтар:Дар'я Рачко
Педагагічны савет сабраў у Слуцку 600 прадстаўнікоў профільнай грамадскасці з усіх рэгіёнаў Мінскай вобласці. Менавіта ад іх залежыць, як будзе наладжана ўзаемадзеянне дзяцей і моладзі ў школах і якія каштоўнасці там набудуць.
Слуцкая гімназія № 1 - найстарэйшая навучальная ўстанова ў Беларусі. У 2025 годзе споўнілася 408 гадоў. Таксама гэта першая ў Мінскай вобласці "Школа міру". Сёння тут вучацца больш як 500 таленавітых дзяцей, якія кожны год паказваюць самыя высокія вынікі на розных алімпіядах. Усе выпускнікі паступаюць у ВНУ.
Сканцэнтраванасць на занятку і поўная захопленасць прадметам - настаўнікі (іх у гімназіі 62) ведаюць, як знайсці падыход да кожнага дзіцяці (глядзіце відэа).