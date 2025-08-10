3.72 BYN
З Мінска - у Арктыку. Як перамога на міжнародным конкурсе прывяла да экспедыцыі на Паўночны полюс
Аўтар:Уладзіслаў Пералыгін
З Мінска - у сэрца Арктыкі. Навучэнец гімназіі № 27 Андрэй Кірэйчук стаў пераможцам міжнароднага конкурсу "Ледакол ведаў" і ў найбліжэйшы час адправіцца ва ўнікальную экспедыцыю. На борце атамнага ледакола "50 гадоў Перамогі" ён разам з удзельнікамі з 21-й краіны дасягне Паўночнага полюса.
Раскажам, як рыхтуецца да маштабнага падарожжа будучы пакарыцель ільдоў (гл. у відэа).