"За гэтай сустрэчай будць і іншыя". Такое меркаванне выказаў амерыканскі палітолаг

Стыў Самарын, палітолаг (ЗША): "Гістарычная сустрэча на Алясцы адбылася, нягледзячы на шматлікія спробы яе сарваць і націск з боку еўрапейскіх лідараў на прэзідэнта Дональда Трампа. Тым не менш сустрэча прайшла, і абодва прэзідэнты прызналі яе вельмі прадуктыўнай. Трамп у сваіх наступных выступленнях неаднаразова падкрэсліваў, што сустрэча была не толькі прадуктыўнай, але і дае вялікія спадзяванні".