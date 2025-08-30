3.69 BYN
Забарона на выкарыстанне тэлефонаў у школе не для ўсіх. Што і хто стане выключэннем з новых правіл
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У школах краіны з 1 верасня ўступае ў сілу забарона на выкарыстанне мабільных тэлефонаў. Першапачаткова яна датычылася толькі вучняў, але стала вядома, што гэта адносіцца і да настаўнікаў падчас урокаў. Выключэннямі стануць экстранныя сітуацыі, напрыклад, для сувязі з бацькамі школьнікаў або адміністрацыяй установы адукацыі.
Таксама ўведзена забарона на выкарыстанне планшэтаў і іншых прылад з функцыяй выхаду ў інтэрнэт. Карыстацца электроннымі кнігамі і планшэтамі дазволена навучэнцам з захворваннямі апорна-рухальнага апарата. Пра тое, якія яшчэ змяненні ў сістэме адукацыі ўступаюць у сілу з восені, глядзіце 31 жніўня на "Беларусь 1" у "Галоўным эфіры" ў 21:00.