Забарона на выкарыстанне тэлефонаў у школе не для ўсіх. Што і хто стане выключэннем з новых правіл

У школах краіны з 1 верасня ўступае ў сілу забарона на выкарыстанне мабільных тэлефонаў. Першапачаткова яна датычылася толькі вучняў, але стала вядома, што гэта адносіцца і да настаўнікаў падчас урокаў. Выключэннямі стануць экстранныя сітуацыі, напрыклад, для сувязі з бацькамі школьнікаў або адміністрацыяй установы адукацыі.