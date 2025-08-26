Заслаўль рыхтуецца да абласных "Дажынак"

У святочнай карце - гістарычныя рэканструкцыі, фестываль духоўнай музыкі, ушаноўванне лепшых хлебаробаў.

Да ўрачыстасцяў неабходна навесці гарадскі глянец - у Заслаўлі ідуць будаўнічыя і рамонтныя працы.

На карце горада - спадарожніка Мінска з'явіцца новы музей пад адкрытым небам "Заслаўль у эпохах". Дарэчы, святочныя мерапрыемствы захопяць адразу некалькі гарадоў. З 20 верасня па 2 кастрычніка гасцей запрашаюць на свята мастацкіх рамёстваў "Слуцкія паясы", фестываль "У Шэметава ў Шастаковічаў" і "Мелодыі ўздзенскай восені". Гэты год для Заслаўля юбілейны. 1040 гадоў са дня заснавання горада супадае са святкаваннем абласных "Дажынак".