3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Зімовая казка для сваіх і гасцей: чым Беларусь здзіўляла ў навагоднія святы
Аўтар:Стэфанія Віннічак
Беларусі ёсць чым ганарыцца і што паказаць гасцям. За 2025 год краіну па бязвізу наведалі больш чым 220 тыс. іншаземцаў з 38 краін. Навагодняя ноч 2026 года не стала выключэннем: на святочных лакацыях можна было ўбачыць нямала замежных гасцей.
Беларусь сардэчная і гасцінная - гэта яе візітная картка. Краіна прыцягвае падарожнікаў і каларытнымі гістарычнымі славутасцямі, і, вядома, дзіўнай прыродай (гл. відэа).