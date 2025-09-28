3.64 BYN
Змяненні ў ПДР уступілі ў сілу. Даведаліся, як беларусы ездзяць паводле новых правілаў
Аўтар:Уладзімір Каралёў
З 1 верасня ў Беларусі ўступілі ў сілу змяненні ў Правілы дарожнага руху.
Вадзіцелям дазволена таніраванне на задніх і бакавых шыбах. Мотаблокі з прычэпамі зараз могуць ездзіць па дарогах у светлы час. А ўсесезоннымі шынамі забаронена будзе карыстацца зімой.
Але, мабыць, самыя рэвалюцыйныя змяненні - ва ўладальнікаў электрасамакатаў, веласіпедаў, монакалёс, і ўсяго таго, што юрыдычна называецца "сродкамі персанальнай мабільнасці".
Па просьбе журналістаў "Першага інфармацыйнага" ДАІ арганізавала рэйд, падчас якога назіралі, наколькі ўдзельнікі дарожнага руху адаптаваліся да новаўвядзенняў (падрабязнасці ў відэа).