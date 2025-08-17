3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
"Зубраня" святкуе дзень нараджэння - 56 гадоў
Аўтар:Яніна Клімовіч
Легендарны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр "Зубраня" святкуе дзень нараджэння - 56 гадоў. Сваю работу беларускі "Артэк" пачаў у 1969 годзе.
Менавіта тут збіраюцца лепшыя школьнікі Беларусі, каб каля возера Нарач адпачыць, незабыўна правесці свае канікулы і знайсці новых сяброў. Штогод у "Зубраня" па запрашэнні Прэзідэнта Беларусі прыязджаюць дзеці і з-за мяжы.
Раскажам, як арганізаваны вольны час зубранят (гл. у відэа).