Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

"Зубраня" святкуе дзень нараджэння - 56 гадоў

Легендарны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр "Зубраня" святкуе дзень нараджэння - 56 гадоў. Сваю работу беларускі "Артэк" пачаў у 1969 годзе.

Менавіта тут збіраюцца лепшыя школьнікі Беларусі, каб каля возера Нарач адпачыць, незабыўна правесці свае канікулы і знайсці новых сяброў. Штогод у "Зубраня" па запрашэнні Прэзідэнта Беларусі прыязджаюць дзеці і з-за мяжы.

Раскажам, як арганізаваны вольны час зубранят (гл. у відэа).