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Meta признала, что действующие методы модерации контента "зашли слишком далеко"
Американская корпорация Meta объявила о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания на своих платформах, включая Facebook и Instagram, чтобы "восстановить свободу выражения". Об этом заявил генеральный директор компании Марк Цукерберг в видеообращении, пишет ТАСС.
"Мы возвращаемся к нашим истокам, чтобы сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении наших правил и восстановлении свободы выражения на платформах, - заявил Цукерберг. - Более конкретно, мы избавимся от проверяющих факты и заменим их пометками сообщества, подобными тем, что используются на платформе X".
Компания также признала, что действующие методы модерации контента "зашли слишком далеко".
Между тем в 2023 году Цукерберг направил письмо в комитет по судебной системе Палаты представителей США, в котором указал, что испытывал давление со стороны администрации президента США Джо Байдена, особенно в отношении контента, связанного с COVID, а также материалов сатирического характера.
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