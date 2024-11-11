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"Минскпроект" удостоен Благодарности Президента Беларуси
Благодарность Президента Беларуси была объявлена проектному коммунальному унитарному предприятию "Минскпроект". Соответствующее распоряжение подписал 8 января белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Высокой награды "Минскпроект" удостоен за эффективную деятельность в сфере проектного обеспечения строительства, значительный вклад в проектирование социально значимых объектов.
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