ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости

"Минскпроект" удостоен Благодарности Президента Беларуси

Изображение

Благодарность Президента Беларуси была объявлена проектному коммунальному унитарному предприятию "Минскпроект". Соответствующее распоряжение подписал 8 января белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Высокой награды "Минскпроект" удостоен за эффективную деятельность в сфере проектного обеспечения строительства, значительный вклад в проектирование социально значимых объектов.

Александр Лукашенко

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все