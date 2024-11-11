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Репер: Санкции в отношении Беларуси и России несут вред Европе

Экономика не только Германии, но и всего ЕС близится к точке невозврата. Причина - отказ от дешевых российских энергоносителей, конкуренция с государствами Востока и санкционная ошибка.

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Томас Репер, журналист (Германия):

"Причина кризиса очевидна. Это потеря дешевых энергоресурсов, потому что они сами отказались от российского газа. Результат очевиден - цены выросли. Влияние США, конечно, есть. Эти санкции несут вред Евросоюзу. Вряд ли они сами додумались самому себе стрелять в ногу. И при этом в США появился так называемый антиинфляционный закон, по которому выделили 360 млрд, чтобы привлечь европейскую промышленность к переезду в США".

По словам Репера, промышленность в Европе закрывается, и назад она просто так не вернется. "Преимуществом была дешевая энергия, но этого больше нет. Будут ли в Европе в будущем опять такие выгодные условия, чтобы промышленность вернулась, это вопрос", - считает он.

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