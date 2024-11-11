Лукашенко рассказал, почему объявил пятилетку качества и Год благоустройства

"Главе Администрации я поручил подготовить два указа: первый указ о пятилетке качества и второй указ о благоустройстве нашей страны. По-моему, я впервые указами буду детально поручать разбираться в этих вопросах. Будем откровенны, Год качества у нас прошел - мы вроде бы его и не заметили. Да, надо покритиковать СМИ, что они мало внимания уделяли. Но жизнь не предлагала СМИ эти вопросы, вот в чем проблема. Поэтому есть определенная белорусская формальность: як-небудзь будзе. Не будзе як-небудзь, будзе як трэба", - подчеркнул Александр Лукашенко.