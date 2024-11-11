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Лукашенко рассказал, почему объявил пятилетку качества и Год благоустройства
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января на встрече с доверенными лицами пояснил, почему объявил пятилетку качества, а ее первый год - Годом благоустройства, сообщает БЕЛТА.
"Главе Администрации я поручил подготовить два указа: первый указ о пятилетке качества и второй указ о благоустройстве нашей страны. По-моему, я впервые указами буду детально поручать разбираться в этих вопросах. Будем откровенны, Год качества у нас прошел - мы вроде бы его и не заметили. Да, надо покритиковать СМИ, что они мало внимания уделяли. Но жизнь не предлагала СМИ эти вопросы, вот в чем проблема. Поэтому есть определенная белорусская формальность: як-небудзь будзе. Не будзе як-небудзь, будзе як трэба", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, эти указы будут подготовлены в январе. "Люди должны знать, что же такое благоустройство, что надо сделать в процессе благоустройства. Работы море, мы должны вылизать страну. Это большие деньги, будем откровенны. Туристы едут к нам, ахают, охают: ой, как чисто, ой, как хорошо. Надо это дошлифовать", - сказал Президент.
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