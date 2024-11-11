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В России задержаны готовившие теракт подростки - возбуждены уголовные дела

ФСБ России задержала четверых несовершеннолетних граждан, планировавших совершить теракт в местах массового скопления людей в Екатеринбурге с использованием самодельных бомб. Задержанные (2007-го и 2008-го годов рождения) являются приверженцами запрещенной террористической организации. Двое из них причастны к поджогу служебного автомобиля управления МВД по Свердловской области. 

Возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту, незаконном хранении и изготовлении взрывчатки.

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