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Как быстрее стать как Жанет - акция "Разам з мастацтвам" взбудоражила творческий потенциал регионов
Артисты Молодежного театра эстрады в рамках общереспубликанской акции проехались по Беларуси и пообщались с творческой молодежью. Как это происходило, в программе "Актуальное интервью" рассказал директор Молодежного театра эстрады Сергей Медведев.
Итоги акции "Разам з мастацтвам" увидели с отсроченным эффектом, отметил директор театра. "Это задумывалось в более узком формате как общение с молодым поколением, студентами, учащимися именно творческих вузов. Провели сначала около 30 диалоговых площадок по всей стране и поняли, что акция превращается в воспитательную, патриотическую. Девиз выбрали одновременно простой и понятный: "Беларусь - страна возможностей". Главной целью было, чтобы уже состоявшиеся, популярные артисты рассказали, где они родились, в какой семье, в каком уголке Беларуси, как они начинали свой трудовой путь, чего им это стоило. И главное, на каждом этапе как помогало государство в продвижении, в поиске репертуара, в выходе на какие-то более широкие творческие поля".
По его словам, на встречах от людей чаще всего звучали такие вопросы, как пишутся фонограммы, как покупаются костюмы, как семейная жизнь обустраивается. "Понятно, что где-то в своем сознании они надеялись услышать какой-то универсальный совет, как быстрее стать, например, такой, как заслуженная артистка Жанет", - рассказал он.
Приезжая в регионы, Молодежный театр эстрады привозил свою программу, творческие силы того региона, в который они прибывали, обязательно на сцене были вместе артистами, отметил он. "Был и фольклор, и эстрада, и хореографическое искусство. Эта акция превратилась в такой творческий обмен, рассказал директор. - Были заметны молодые творческие единицы, которые вполне возможно в будущем и станут членами нашего коллектива, но перед этим, конечно, получат профильное образование, придут к нам на кастинг или просто понравятся своими выдающимися способностями и попадут".
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